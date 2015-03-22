У Бельгії створили комп'ютерну гру про битву за Донецьк між силами АТО і бойовиками

Гра називається "Битва за Донецьк" та розробники запевняють, що у неї антивоєнний меседж. "У цій грі ми не змушуємо прийняти якусь політичну позицію і не потураємо насильству і конфліктам. Навпаки, наша мета полягає у підвищенні обізнаності про конфлікт в Україні. Її ключовий характер повинен забезпечити деяку їжу для роздумів", - йдеться в описі до гри. Про це повідомляє ТСН.

Розробники гри відзначають, що лідери ряду країн і континентів сперечаються і говорять про нову холодну війну у світі. Тим не менш, тисячам мирних жителів у східній Україні загрожує справжня війна. Вже один мільйон переселенців вимушені були залишити свої будинки, а в боях загинули щонайменше 5000 чоловік.

Читайте такожВатажки "ДНР" зібралися в Київ на переговори про Конституції України

"У битві за Донецьк ви - командир, який грає з життям цих людей. Ви визначаєте ставки. Ви можете виграти?", - запитують автори гри у потенційного гравця.

У грі, яку б сторону гравець не вибрав, в будь-якому випадку він програє. Після кожної комп'ютерної битви на екран виводиться, скільки мирних жителів вбито під час протистояння.