В Одесі в житловому будинку прогримів вибух

Як повідомляє Думська, вибух стався на першому поверсі дев'ятиповерхового будинку №2 по Гераневый вулиці (Київський район Одеси).

Цю інформацію підтвердили в прес-службі облУВС.

За словами місцевих жителів, тут розташовувалася студія йоги - ымовырно, йдеться про «Студії йоги Тетяни Савіної», повідомляє Таймер.

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Вибух також завдав шкоди іншим мешканцям будинку: вибуховою хвилею вибито вікна у багатьох квартирах на першому і другому поверхах.

За попередніми даними, ніхто не постраждав. Зараз на місці працюють правоохоронці та співробітники екстрених служб.