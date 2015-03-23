В Одесі в житловому будинку прогримів вибух
00:15, 23 березня 2015Суспільство
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Приблизно о 23.30 в Одесі знову прогримів вибух.
В Одесі знову прогримів вибух / forumodua.com
Як повідомляє Думська, вибух стався на першому поверсі дев'ятиповерхового будинку №2 по Гераневый вулиці (Київський район Одеси).
Цю інформацію підтвердили в прес-службі облУВС.
За словами місцевих жителів, тут розташовувалася студія йоги - ымовырно, йдеться про «Студії йоги Тетяни Савіної», повідомляє Таймер.
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Вибух також завдав шкоди іншим мешканцям будинку: вибуховою хвилею вибито вікна у багатьох квартирах на першому і другому поверхах.
За попередніми даними, ніхто не постраждав. Зараз на місці працюють правоохоронці та співробітники екстрених служб.
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