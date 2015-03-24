ЗМІ: Ахметов купив новий літак, як у Путіна (фото)

Наприкінці минулого року Ахметов позбувся Airbus А319, замінивши його надсучасним бізнес-джетом Falcon 7Х, пише Главком.

Про це свідчать дані кількох порталів, які збирають інформацію про повітряні судна й відстежують їхнє пересування. (http://www.airframes.org/, http://planefinder.net/, http://www.planepictures.net/)

Так, згідно з даними цих ресурсів, у грудні минулого року реєстраційний номер P4-SCM (використовується компанією System Capital Management) отримав літак Falcon 7X французької компанії Dassault Aviation. Це може означати не що інше, як поява в авіапарку українського бізнесмена нової машини.

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Ринкова вартість судна, яке ще називають літаком арабських шейхів, сягає 50 млн доларів.

Двома аналогічними літаками користується спецзагон російської державіакомпанії «Росія» для транспортування вищих посадових осіб РФ.

Літак здатний долати без дозаправки відстань у 11 тис км, тому використовується для трансатлантичних перельотів.

При цьому, якщо на російського прем'єра Дмитра Медведєва і президента Володимира Путіна припадає по одному сучасному Falcon 7X, то у Ахметова, судячи з усього, їх два.

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Другий Falcon 7X - з бортовим номером M-SCMG - зареєстрований на компанію BlueSky Int Management (Віргінські острови). На профільних сайтах її пов'язують саме з українським бізнесменом. Місце прописки машини - аеропорт «Бориспіль» - лише підкріплює таку версію. Реєстрація другого Falcon 7X відбулася чотири роки тому.