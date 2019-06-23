Марш рівності - навчитися любити, приймати, розуміти та поважати одне одного

Марш рівності – це про права, а не про секс. Чомусь частина суспільства про це постійно забуває. Або ж узагалі не хоче й спробувати зрозуміти. Особливо радикальні противники того, аби подумати, пишуть нехитрі плакати про «содомію», і виходять на вулиці, аби закликати учасників заходу за права людини «одуматися».

Це вже не перший Марш рівності у Києві, але, напевно, найтриваліший за часом проведення та найдовший за маршрутом. Хоча маршрут довелося дещо змінити в ході проведення заходу, адже на шляху колони учасників Маршу дорогу перекрила група їхніх противників, зокрема, з прапорами організації «Традиція і порядок» та плакатом «Пропаганда гомосексуалізму є загрозою національній безпеці».

Що цікаво, ще з вечора суботи хлопці, як то кажуть, спортивної статури, у футболках із написом «Традиція і порядок» ходили групками по центру Києва. Чи то когось виглядали, чи то просто безцільно прогулювалися, але проходити поруч з ними було некомфортно.

Перші говорять про права і свободи людини, а другі їм чомусь, знову таки, грубо кажучи, про секс

Тож, правоохоронцям довелося стати між цією групою людей і учасниками Маршу рівності, які ще збиралися перед початком ходи. Проте, противники Маршу були просто всюди: вони вишикувалися обабіч дороги, якою йшла колона учасників заходу, а також кілька поборників традицій опинилися в голові колони.

Якщо гаслами учасників Маршу рівності були «Моє місто - місто вільних», «Права людини - понад усе» та «Наша традиція - це свобода», то у їхніх противників – «Содомія - дорога в пекло», «Україна - не содом», «Бог. Родина. Україна», «Гей-паради на крові: ганьба МВС».Неймовірно, але ці люди також приготувалися заздалегідь: ще з вечора суботи поруч з пам’ятником Михайлу Грушевському вже стояв автомобіль, біля якого облаштували навіс для захисту від сонця, а також склали цілу купу великих пляшок з водою. Сьогодні з цієї локації в мегафон вигукували про «традиційні цінності» та нарікали на закриті через захід станції метро. Скільки марно витрачених сил, які можна було би спрямувати на щось реально корисне…

Тобто, перші говорять про права і свободи людини, а другі їм чомусь, знову таки, грубо кажучи, про секс :)

Якщо перші мали позитивний настрій, запустили в небо прапор з символікою ЛГБТ на квадрокоптері, ще кілька таких великих прапорів розгорнули в колоні, крім того, учасники Маршу не забули згадати і про наболіле: вони скандували гасла з вимогою звільнити Сенцова і Кольченка, то їх опоненти поводилися агресивно або ж дивно – наче на якійсь хресній ході, бубнячи собі під ніс молитви та щось про «Ісуса – царя над Україною».

Коли питання стосується чогось, де дотично пробігало поняття сексу, усім відразу є багато діла до цього

…Більшість акцій в місті проходить узагалі без участі контргрупи людей. Наприклад, ніхто не намагався завадити акції за медичний канабіс, яка нещодавно проходила біля Верховної Ради. Але коли питання стосується чогось, де дотично пробігало поняття сексу, усім відразу є багато діла до цього. Наприклад, у березні завадити намагалися і абсолютно мирному Маршу жінок, учасники якого виступали, зокрема, проти домашнього, сексуального, економічного та психологічного насильства, а також проти «тиску та насильства патріархального устрою».

І неможливо забути Марш рівності 2015 року, який проходив на Оболонській набережній, під час якого сталася велика кількість провокацій, і один з правоохоронців отримав осколкове поранення шиї. Звісно, тоді противники заходу «висловилися» набагато радикальніше, ніж у наступні роки, але образ людини, яка рукою тримається за шию, щоб зупинити кров, яка вже й так залила всю цю руку і уніформу, назавжди буде асоціюватися з безглуздим проявом агресії на таких заходах.

Було б просто чудово, якби усі, хто прийшов сьогодні в центр міста, щоб висловитися проти Маршу рівності, зокрема, і найрадикальніші учасники, замість безглуздих вигуків про «традиційну родину», кидання на людей і створення атмосфери страху і загрози, організовано придбали щось для дитячого будинку чи притулку для тварин, з’їздили туди й допомогли.

Цього року, здається, немає постраждалих з жодного боку. Власне, поліції була дуже багато. Марш рухався в оточенні рядів правоохоронців з обох боків, вулиці місцями були перекриті спеціальними автобусами, а попереду колони рухалася кінна поліція. Організатори заходу так само були задоволені роботою поліції. Щоправда, таки не обійшлося цього разу без небезпечних предметів: в парку Шевченка під час Маршу пролунав вибух, який правоохоронці пізніше пояснили як петарду…

Вже традиційно захід підтримали політики. Зокрема, присутні були посол Канади в Україні Роман Ващук та німецький депутат Європарламенту Ребека Хармс. Вперше Марш рівності підтримала державна організація - Центр громадського здоров’я Міністерства охорони здоров'я України. Також вперше на Марші рівності була офіційна колона військових ЛГБТ. Загалом же, за даними організаторів, у заході взяли участь понад 8 тисяч осіб (поліція нарахувала лише до 3 тисяч)…

Любові та розуміння нам усім. Адже обидві ці складові дуже потрібні людині. Зупиніться на секунду і приділіть одне одному трішки більше уваги. Спробуйте подивитися на речі з різних боків, а не лише з фасаду.

Тетяна Поляковська