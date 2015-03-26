Вибух на залізниці у Дніпропетровській області кваліфікували як теракт
За фактом вибуху на залізничній колії у Дніпропетровській області порушили кримінальне провадження за ч. 1 статті 258 Кримінального кодексу України – "терористичний акт"
Про це повідомили в секторі зв’язків із громадськістю УМВС України на Донецькій залізниці, передає Радіо Свобода.
За даними сектора, причину вибуху наразі не встановлено. На місці події працює слідчо-оперативна група.
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Нагадаємо, у середу, 25 березня, о 12:40 невідомі особи підірвали колію на перегоні Демурине – Просяна (на межі Покровського та Межівського району Дніпропетровської області, які межують із Донеччиною). Унаслідок підриву сталося незначне пошкодження колії, один із вагонів вантажного потяга з вугіллям зійшов із колії. Потерпілих немає.
Восени минулого, 2014 року вибух на залізничній колії стався на Харківщині, у січні 2015 року – в Запорізькій області. В обох випадках ніхто не потерпів.