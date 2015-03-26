Вибух на залізниці у Дніпропетровській області кваліфікували як теракт

Про це повідомили в секторі зв’язків із громадськістю УМВС України на Донецькій залізниці, передає Радіо Свобода.

За даними сектора, причину вибуху наразі не встановлено. На місці події працює слідчо-оперативна група.

Читайте такожНа Дніпропетровщині терористи підірвали колію під час руху поїзда з вугіллям

Нагадаємо, у середу, 25 березня, о 12:40 невідомі особи підірвали колію на перегоні Демурине – Просяна (на межі Покровського та Межівського району Дніпропетровської області, які межують із Донеччиною). Унаслідок підриву сталося незначне пошкодження колії, один із вагонів вантажного потяга з вугіллям зійшов із колії. Потерпілих немає.

Восени минулого, 2014 року вибух на залізничній колії стався на Харківщині, у січні 2015 року – в Запорізькій області. В обох випадках ніхто не потерпів.