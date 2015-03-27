Аваков звільнив начальника міліції Кіровоградської області за корупційні дії
Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков вчора підписав наказ про звільнення Анатолія Вітюка з посади начальника міліції Кіровоградщини за вчинення ним корупційних дій на користь власної дружини.
Як передає кореспондент УНІАН, про це начальник внутрішньої безпеки МВС України Олексій Боднар повідомив сьогодні в Києві на розширеному засіданні колегії Міністерства внутрішніх справ України щодо заходів з протидії корупції.
“Вчора наказом міністра внутрішніх справ звільнено начальника УМВС у Кіровоградській області Вітюка Анатолія Івановича за вчинення корупційного правопорушення”, - сказав Боднар.
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За його словами, підрозділами органів внутрішньої безпеки було встановлено, що керівник кіровоградської міліції достроково і безпідставно присвоїв своїй дружині чергове міліцейське звання, а також зняв з обліку спеціальні автомобільні номерні знаки і передав їх для використання на автомобіль дружини.
Раніше УНІАН повідомляв, що Яценюк доручив Авакову за три місяці «викорінити корупцію в податковій і на митниці».