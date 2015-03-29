Через негоду в Україні знеструмлено 176 населених пунктів

Як повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій, у Донецькій області знеструмлено 55 населених пунктів, у Херсонській – 46, у Полтавській – 36, у Дніпропетровській – 31, у Запорізькій – 5, у Кіровоградській – 3.

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