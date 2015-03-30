Через негоду більше 340 населених пунктів в Україні залишилися без світла
08:08, 30 березня 2015Суспільство
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Дощ, мокрий сніг та шквальні пориви вітру в ніч на понеділок, 30 березня, призвели до знеструмлення 342 населених пунктів у семи областях України.
У Сумській області знеструмлено 111 населених пунктів / УНІАН
Як повідомили в Держслужбі з надзвичайних ситуацій, найбільше постраждала Донецька область. Там без електрики залишилися 199 населених пунктів.
У Сумській області знеструмлено 111 населених пунктів, Харківській - 11, Полтавської - вісім, Луганській - шість н. п., Запорізькій - чотири н. п. і Дніпропетровській - три.
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Відновленням енергопостачання населених пунктів займаються бригади обленерго.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в шести областях України через шквальні пориви вітру спрацювали системи захисту ліній електропередач і було знеструмлено 176 населених пунктів.
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