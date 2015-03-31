ООН: за рік в Україні при підриві на мінах загинули 42 дитини, 109 - поранені

Про це свідчать дані дитячого фонду ООН ЮНІСЕФ, передає радіо "Свобода". Як заявили в ЮНІСЕФ, дані, наведені урядом, можуть не відображати справжнє число загиблих.

Читайте такожООН призупиняє надання гуманітарної допомоги окупованому Донбасу - ЗМІ

"Кількість дітей, убитих і покалічених мінами і боєприпасами, буде значно вищою, якщо ми включимо неконтрольовані урядом території. Відсутність доступу до цих територій є реальною проблемою для гуманітарних організацій на місцях", – повідомила регіональний директор ЮНІСЕФ по Центральній і Східній Європі Марі-П’єр Пуар’є, яка нещодавно повернулася зі сходу України.

За даними ООН, за час збройного конфлікту в Донецькій і Луганській областях загинули понад 6 тис. людей.