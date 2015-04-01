ОБСЄ: у Петровському районі Донецька близько 200 осіб живуть у підвалі з серпня 2014 року
17:59, 01 квітня 2015Суспільство
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Спеціальна моніторингова місія Організації з безпеки та співробітництва в Європі заявляє, що у Петровському районі Донецька близько 200 осіб живуть у підвалі з серпня 2014 року.
200 людей живуть у пдвалі з серпня / скріншот
Про це йдеться у звіті місії за 31 березня, опублікованому сьогодні.
"У підконтрольному "Донецькій народній республіці" Петровському районі Донецька (17 км від міського центру) Спеціальна моніторингова місія зустріла місцевих жителів, які пояснили, що вони та ще до 200 інших місцевих жителів - в основному жінок середнього віку, але включно з 23 шахтарями - живуть у підвалі з серпня 2014 року", - сказано в звіті.
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