ОБСЄ: у Петровському районі Донецька близько 200 осіб живуть у підвалі з серпня 2014 року

Про це йдеться у звіті місії за 31 березня, опублікованому сьогодні.

"У підконтрольному "Донецькій народній республіці" Петровському районі Донецька (17 км від міського центру) Спеціальна моніторингова місія зустріла місцевих жителів, які пояснили, що вони та ще до 200 інших місцевих жителів - в основному жінок середнього віку, але включно з 23 шахтарями - живуть у підвалі з серпня 2014 року", - сказано в звіті.

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