У п'ятницю погода не зможе порадувати українців: буде так само холодно і дощитиме

Температура повітря в більшості областей залишається низькою. Вночі на заході і півночі від 3 тепла до 3 морозу, на решті території 0-5 тепла, вдень 1-7 тепла, на заході місцями 0-2 морозу, у східних областях буде тепліше, до 6-12 градусів вище нуля. Про це повідомляє «Оpogode».

У західній частині пройдуть дощі, місцями з мокрим снігом. Температура повітря вночі від 3 тепла до 3 морозу, вдень 0-6 градусів тепла, місцями 0-2 градуса морозу.

У північних областях очікується дощова погода, можливий мокрий сніг. Температура повітря вночі від 3 тепла до 3 морозу, вдень 1-6 градусів тепла.

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У центральній частиніочікуються дощі. Вночі 0-5 тепла. вдень 2-9 градусів тепла.

У східних областях - переважно без опадів, лише місцями очікуються невеликі дощі. Температура повітря вночі 0-5 тепла, вдень 6-12 градусів тепла.

У південній частині буде панувати дощова погода. Температура повітря вночі 2-7 тепла, вдень 4-9 градусів тепла.

У Києві будуть йти дощі, можливо з мокрим снігом. Температура повітря вночі близько нуля, вдень 3-6 градусів тепла.

Вітер в Україні очікується західний, 5-12 м/с, пориви до 15-20 м/с.