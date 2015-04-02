Затримана вчора злочинна група причетна до 12 терактів в Одесі

У прес-службі прокуратури Одеської області повідомили, що міжвідомчою групою у складі співробітників управління СБУ в області та прокуратури регіону в результаті проведення слідчо-оперативних дій викрито громадян, яких підозрюють у скоєнні 12 вибухів на території міста.

Читайте такожВ Одесі стався ще один вибух (фото)

Читайте такожвибухів на території Одеси

"Встановлено, що ці громадяни підшукували засоби і знаряддя для вчинення терористичних актів - вибухові речовини і вибухові пристрої, виготовляли годинникові механізми (таймери) для підриву саморобних вибухових пристроїв", - відзначили в прокуратурі.

Проводяться першочергові слідчі дії.

Як повідомляв УНІАН, 1 квітня прес-секретар СБУ Олена Гітлянська повідомила, що працівники СБУ викрили злочинну групу, яка причетна до 9 терактів в Одесі. До угруповання входили радикальні прихильники комуністичної ідеології, активні учасники одеського антимайдану і так званого "Куликового поля".