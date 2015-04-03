На воротах Ради радянські серп і молот замінили гербом України (фото)
14:04, 03 квітня 2015Суспільство
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На воротах будівлі Верховної Ради символи СРСР - серп і молот замінили гербом України.
На воротах Ради з'явився герб України / Степан Кубів Facebook
Про це на своїй сторінці у соцмережі повідомив представник президента в парламенті Степан Кубів.
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"Серпи з молотами на хтозна-коли встановлених підсобних воротах Верховної Ради України вже достатньо намозолили око усім. Тепер на них красуватиметься герб України", - написав Сепан Кубів.
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