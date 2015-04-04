У Луганській області шахтарям виплатили зарплату за січень - Москаль

Голова Луганської обласної військово-цивільної адміністрації Геннадій Москаль заявляє про надходження з держбюджету 27 млн грн для виплати зарплати за січень шахтарям ДП "Лисичанськвугілля" і "Первомайськвугілля".

Як повідомили УНІАН у прес-службі Москаля, 3 квітня Москаль разом із першим заступником міністра енергетики та вугільної промисловості Ігорем Мартиненковим відвідали в Лисичанську шахту ім. Мельникова, що входить до об'єднання "Лисичанськвугілля". Левову частку вугілля шахта поставляє на Вуглегірську теплоелектростанцію в Світлодарську (Донецька область), яка через бойові дії припинила роботу.

"Через відсутність збуту вугілля перед шахтарями виникла величезна заборгованість із зарплати, що могло спричинити соціальну напругу в регіоні. Три дні тому частину заборгованості (включно по грудень минулого року) вдалося погасили, а тепер із бюджету надійшло ще 27 млн грн на виплату січневої зарплати шахтарям об'єднань "Лисичанськвугілля" і "Первомайськвугілля", - йдеться в повідомленні.

Москаль, Мартиненков і голова правління "Ощадбанку" Андрій Пишний спустилися в шахту на глибину 518 м, щоб ознайомитися з умовами праці та поспілкуватися з шахтарями. Після цього Москаль зазначив, що Вуглегірська ТЕС відновила роботу, електростанція потребує вугілля, тому на шахті ім. Мельникова починають нарощувати обсяги його видобутку.