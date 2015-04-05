Всесвітній конгрес кримських татар планують провести влітку в Туреччині

Рішення про організацію конгресу було прийнято за підсумками засідання платформи кримськотатарських організацій Туреччини, що проходить в Анкарі, передає Крим.Реалії.

В якому саме місті відбудеться другий з`їзд Світового конгресу кримських татар поки що невідомо.

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У поточному засіданні беруть участь національний лідер кримськотатарського народу Мустафа Джемілєв, голова Меджлісу кримських татар Рефат Чубаров, його заступник Аслан Омер Киримли, радник голови Меджлісу Ісмет Юксель, а також активіст національного руху кримських татар Синавер Кадиров.

В лютому 2015 року 43 кримськотатарські організації Туреччини прийняли рішення об`єднати свої зусилля і співпрацювати в рамках єдиної платформи.