Всесвітній конгрес кримських татар планують провести влітку в Туреччині
У Туреччині з 31 липня по 2 серпня планують проведення Всесвітнього конгресу кримських татар.
Рішення про організацію конгресу було прийнято за підсумками засідання платформи кримськотатарських організацій Туреччини, що проходить в Анкарі, передає Крим.Реалії.
В якому саме місті відбудеться другий з`їзд Світового конгресу кримських татар поки що невідомо.
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У поточному засіданні беруть участь національний лідер кримськотатарського народу Мустафа Джемілєв, голова Меджлісу кримських татар Рефат Чубаров, його заступник Аслан Омер Киримли, радник голови Меджлісу Ісмет Юксель, а також активіст національного руху кримських татар Синавер Кадиров.
В лютому 2015 року 43 кримськотатарські організації Туреччини прийняли рішення об`єднати свої зусилля і співпрацювати в рамках єдиної платформи.