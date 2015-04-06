Тиждень перед Великоднем принесе в Україну раптові дощі і стрибки температури

У понеділок, 6 квітня, буде переважати хмарна погода, 7 квітня циклон з півдня принесе збільшення опадів, можливо, сильні, лише на півночі очікується місцями невеликий дощ. 8 квітня опади охоплять всі області, 9 квітня в Україні прояснить, лише в Криму та Приазов'ї будуть лити дощі. 10 квітня - місцями дощ, можливо з мокрим снігом. Про це повідомляє «Оpogode».

У суботу, 11 квітня, на заході - сонячно, а на решті території пройдуть дощі. 12 квітня, на Великдень, в Україні опади будуть чергуватися з проясненнями.

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Температура повітря буде коливатися. На початку тижня вона складе 0-7 тепла, на півдні та заході до 9-12 градусів тепла. 8 квітня похолодає на 1-3 градуси, 9 квітня потеплішає, а з 10 квітня очікується похолодання до денних 2-8 тепла. Протягом 11-12 квітня температура в Україні становитиме 4-10 градусів тепла.

У Києві протягом тижня опади будуть чергуватися з проясненнями, стійкої сухої погоди не передбачається. Температура повітря буде коливатися в межах 2-9 градусів тепла. У Великодню ніч у столиці очікується 3-6 градусів тепла, вдень 12 квітня 7-9 тепла, місцями пройдуть дощі.