Губарєв побідкався, що з трьома вищими освітами став безробітним у Донецьку
18:32, 06 квітня 2015Суспільство
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В мережі з'явився ролик, в якому один з ватажків бойовиків Павло Губарєв розповідає про себе й бідкається, що став безробітним у Донецьку.
Губарєв готовий зайняти будь-яку державну посаду у окупованому Донецьку / УНІАН
"Я в Донецьку. Ніякої суспільної або політичної посади я не отримав", - зауважив Губарєв.
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За його словами, він готовий зайняти будь-яку державну посаду, так як має 3 вищі освіти.
Варто зазначити, що Губарєв вирішив не коментувати, чому наразі не має роботи, мовляв, люди здогадаються.
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