Губарєв побідкався, що з трьома вищими освітами став безробітним у Донецьку

"Я в Донецьку. Ніякої суспільної або політичної посади я не отримав", - зауважив Губарєв.

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За його словами, він готовий зайняти будь-яку державну посаду, так як має 3 вищі освіти.

Варто зазначити, що Губарєв вирішив не коментувати, чому наразі не має роботи, мовляв, люди здогадаються.