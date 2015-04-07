У центрі Харкова невідомі підірвали стелу з державним прапором (фото)
07:22, 07 квітня 2015Суспільство
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У центрі Харкова невідомі підірвали стелу з державним прапором на проспекті Правди.
У Харкові підірвали стелу з прапором / @itsector
Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Харківської області, вибух пролунав сьогодні, 7 квітня, близько 3:40.
За відомостями прокуратури, у основи стели вибухнув невідомий предмет. Внаслідок підриву пошкоджено частину стели, а також, за попередньою інформацією, розбиті вікна у прилеглому до проспекту Правди корпусі Медичного університету.
На місце події виїжджала слідчо-оперативна група. Експерти зібрали первинні матеріали та направили їх на дослідження.
На цей час тип вибухового пристрою не встановлений. Ведеться слідство.
@itsector
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