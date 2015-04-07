У центрі Харкова невідомі підірвали стелу з державним прапором (фото)

Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Харківської області, вибух пролунав сьогодні, 7 квітня, близько 3:40.

За відомостями прокуратури, у основи стели вибухнув невідомий предмет. Внаслідок підриву пошкоджено частину стели, а також, за попередньою інформацією, розбиті вікна у прилеглому до проспекту Правди корпусі Медичного університету.

На місце події виїжджала слідчо-оперативна група. Експерти зібрали первинні матеріали та направили їх на дослідження.

На цей час тип вибухового пристрою не встановлений. Ведеться слідство.