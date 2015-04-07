Шахтарі планують провести масштабний з'їзд у Києві 21 квітня

3-й об'єднаний з'їзд шахтарів, в якому будуть приймати участь 800 делегатів, розпочне свою роботу 21 квітня в київському Жовтневому палаці.

Таке рішення було прийнято 7 квітня на робочій нараді керівництва профспілок шахтарів України (ППВП і НПГУ), повідомляє РБК.

Голова НПГУ Михайло Волинець повідомив, що під час проведення з'їзду в Києві будуть знаходитися ще кілька тисяч шахтарів, які "допоможуть" делегатам прийняти вірні рішення. Шахтарі налаштовані мирно, але в той же час рішуче, оскільки мова йде про захист їх інтересів.

Очікується участь у роботі з'їзду перших осіб країни. Голова ППВП Віктор Турманов зазначив, що запрошення до участі в з'їзді будуть направлені Президенту України, прем'єр-міністру, голові Верховної Ради, народним депутатам. Планується також участь у з'їзді мерів і губернаторів шахтарських регіонів.

Основне завдання з'їзду - дати відповідь на питання, чи потрібна Україні вугільна галузь, а також звернути увагу керівництва держави на проблеми шахтарів. Основні вимоги - повернути державну підтримку галузі, встановити справедливу ринкову ціну на вугілля, рівнозначну тій, за якою воно імпортується з-за кордону, прийняти план розвитку паливно-енергетичного комплексу, а також план розвитку шахт, де є запаси вугілля.

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Турманов акцентував увагу на необхідності встановити фіксовану ціну вітчизняного вугілля, яка повинна становити не менше 1500 грн за тонну. "Міністр заявляє про ціною у 800, 1100, то 1250, то 1350 грн. Так не може бути. На рівні Кабміну потрібно визначати ціну. І від цього ми повинні відштовхуватися в розрахунку власних витрат. Ми також знаємо, що з-за кордону імпортується вугілля за ціною мінімум 1700 грн. за тонну", - сказав голова ППВП.

Лідери шахтарський профспілок піддали різкій критиці "кабальний" договір на імпорт електроенергії в Україну, за якого ряд ТЕС знизив вироблення електроенергії і припинив купувати вугілля. Профспілкові лідери також наголосили високий градус соціальної напруженості в колективах. "Шахтарі на межі вибуху. Зарплата не сплачується три місяці. За які кошти їм треба годувати сім'ї? А міністр Демчишин каже: "у нас все добре, ви накручуєте ситуацію". На сьогодні близько 700 млн грн заборгованості по зарплаті! Шахтарі не можуть мовчати", - зазначив голова ППВП.

Заступник голови НПГУ Анатолій Акімочкін заявив, що якщо перші особи держави не прислухаються до думки шахтарів, то шахтарі, крім з'їзду, будуть проводити мітинги і пікетувати органи влади.

Лідери профспілок у своїх виступах висловлювали недовіру міністру енергетики та вугільної промисловості Володимира Демчишину і заявили, що міністерством повинен керувати інша людина.