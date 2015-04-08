"Океан Ельзи" на марафоні пам'яті Нємцова заспівав пісню Анни Герман про надію

Участь у ньому взяла і українська група "Океан Ельзи" на чолі з співаком Святославом Вакарчуком, які виконали пісню "Надія" російською мовою, пише ТСН.

Перед тим як виконати пісню, Вакарчук зазначив, що останній раз, коли він бачив загиблого Бориса Нємцова, той був в українській вишиванці і він приїхав на концерт української групи почути українські пісні.

Читайте такожУ Москві "хвилиною НЕмовчання" вшанували пам'ять Нємцова (фото, відео)"Зараз мені б хотілося заспівати російську пісню на знак нашої дружби, на знак того, що є речі, які важливіші, ніж відстань, важливіші, ніж час. Одна з моїх улюблених пісень дитинства", - сказав лідер колективу Святослав Вакарчук.