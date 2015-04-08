В Одесі на території лікарні застрелили людину, у місті оголошено план "Перехоплення"
09:29, 08 квітня 2015Суспільство
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Унаслідок стрілянини один чоловік загинув та ще двоє отримали поранення.
На місці злочину знайшли 9мм гільзи / Фото УНІАН
Про це повідомляє прес-служба обласного управління МВС.
"Сьогодні, 8 квітня, о 1 год. 20 хв. до міліції надійшло телефонне повідомлення з міської клінічної лікарні №1 про стрілянину, вчинену на території медзакладу групою невідомих осіб. У результаті один чоловік загинув та двоє отримали поранення", - сказано в повідомленні.
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На місце події виїхала слідчо-оперативна група міліції, яка вилучила вісім гільз калібру 9 мм до травматичної зброї. Встановлюються усі обставини події. В місті оголошено оперативний план «Перехоплення».
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