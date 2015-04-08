В Україну йдуть чотири еротичні канали, включаючи "Русскую ночь" - ЗМІ

Як стало відомо Економічній Правді, бажання працювати в Україні вже виявили чотири такі канали.

Це Playboy - належить Universal Group, XXL - телеканал французької компанії Pleiades, "Русская ночь" - власник "Ред медіа", входить до складу "НТВ", і EroxHD - група SPI International.

Вони подали до Нацради з питань телебачення і радіомовлення документи, що підтверджують свою європейську реєстрацію та законність роботи в ЄС.

Відповідно до Європейської конвенції про транскордонне мовлення, це дасть їм підстави для роботи в Україні, якщо у регулятора не буде інших зауважень.

Чи дозволяти цим каналам працювати в Україні, Нацрада вирішить на одному з найближчих засідань, підтвердив член регулятора Григорій Шверк. З великою часткою ймовірності, це рішення буде позитивним.

Читайте такожВ Україні інформаційний простір будуть контролювати міліція і податкова"Ми розуміємо, що на ринку платного ТБ зараз стагнація, і в рамках закону готові йти назустріч бізнесу", - говорить він.

За законом, поширення порнографії в Україні заборонено. Поширювати еротику можна, але з дотриманням законодавчих обмежень. Наприклад, еротична і сексуальна продукція повинна бути недоступна неповнолітнім, її також заборонено нав'язувати споживачам.

Кілька років тому еротика була в пакетах багатьох провайдерів. Наприклад, компанія "Воля" пропонувала пакет "Нічний", а "Віжн ТБ" (Viasat) з півночі транслював блок еротичних програм TVX на каналі TV1000 Action.

У 2011 році Нацрада побачила у цих програмах ознаки порнографії і заявила, що вони не адаптовані для українського глядача. Їх показ припинили.