Експерти заявили про зростання загрози терактів у двох регіонах України

Про це йдеться в повідомленні групи.

Зокрема, зросла ймовірність терактів і активізації диверсантів в Одеській області, а також відзначена активізація антиукраїнських сил в Миколаївській області.

Крім того, протягом 1-8 квітня, за даними ІС, зберігається вкрай високою ймовірність терактів в Донецькій і Луганській областях.

У Харківській області відмічається зниження загрози діяльності ДРГ і позитивний "психологічний ефект" від інженерних робіт по створенню третьої лінії фортифікаційних споруд.

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Також позитивним «психологічним чинником у Харкові, на думку експертів, стало проведення масових спортивних заходів, що демонструють роботу місцевої влади.

«Негативний вплив від останніх терактів частково нейтралізований оперативною роботою спецслужб із затримання їх організаторів. Одночасно дещо зросла загроза протестних акцій на тлі негативної соціально-економічної ситуації, які можуть бути використані антиукраїнськими силами для дестабілізації ситуації. Тому в цілому рівень загрози в регіоні залишається тим самим», - відзначають в ІС.