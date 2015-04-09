ОБСЄ: Бойовики продовжують вивозити вугілля з Донбасу до Росії

Про це йдеться в тижневому звітіспостережної місії ОБСЄ на російських КПП "Гукове" і "Донецьк", пише LB.ua.

"Спостережні команди продовжують фіксувати самоскиди, які перевозять вугілля з Луганської області до Російської Федерації через КПП "Гукове", - йдеться у звіті.

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У місії також зазначили, що рух вантажівок через обидва КПП посилився порівняно з минулим тижнем. Зокрема, збільшилася кількість вантажівок з причепами, які перетинали КПП "Донецьк" в обох напрямках.

Водночас обидва КПП в обох напрямках перетинали автоцистерни, більшість з яких мали написи "Пропан" або "Вогненебезпечно" російською, додали в місії ОБСЄ.

За даними спостерігачів, військова техніка обидва КПП не перетинала.