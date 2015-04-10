У Львові посеред маршруту згорів тролейбус, постраждав водій (фото, відео)

Як повідомили УНІАН у департаменті цивільного захисту Львівської ОДА, пожежа сталася у о 9:45 на проспекті Чорновола біля торгівельного центру “Арсен”.

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У тролейбусі маршруту №13 (курсує за маршрутом: Палац культури ім. Гната Хоткевича – вул. Грінченка) виникла пожежа. Внаслідок події отруївся продуктами горіння 58-річний водій тролейбуса, якого було доставлено до Львівської обласної клінічної лікарні. Серед пасажирів тролейбуса постраждалих немає.

Вогнем було повністю знищено тролейбус.

Пожежу було ліквідовано о 10:00 силами двох пожежно-рятувальних підрозділів. На час ліквідації наслідків пожежі рух тролейбусів маршруту № 13 на кілька годин було припинено.

Проводиться дослідча перевірка. Причину горіння тролейбуса з’ясовують експерти з Науково-дослідного інституту.

«Тролейбус старий, був в експлуатації 27 років. Його залишкова вартість – близько 6 тис. грн. Працюватиме технічна комісія, яка дасть остаточний висновок причини загоряння в тролейбусі», - повідомив УНІАН головний інженер КП «Львівелектротранс» Володимир Ковалів.