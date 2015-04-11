Єрусалимський Патріарх помолиться за мир в Україні під час сходження Благодатного вогню

Делегація Української Православної Церкви, яка за традицією прибула в Єрусалим (Ізраїль) за Благодатним вогнем, попросила молитов за Україну та український народ у Патріарха Святого граду Єрусалиму та всієї Палестини Феофіла III.

Як повідомляє Центр інформації УПЦ, глава української делегації митрополит Антоній (Паканич) звернувся до Патріарха Феофіла III c проханням молитися за мир в Україні та український народ у Велику Суботу, коли відбувається чудо сходження Благодатного вогню, і під час Пасхального Богослужіння в храмі Гробу Господнього.

«Ми сподіваємось на молитви всіх помісних Православних Церков, і, в першу чергу - Єрусалимської Церкви. Ми віримо, що Господь не залишить Україну, і в нашій країні знову запанує мир», - сказав керуючий справами УПЦ митрополит Антоній.

У свою чергу, Патріарх Феофіл III сказав про те, що завжди молиться за Блаженнішого Митрополита Онуфрія, "тому що він опинився на кафедрі в найважчий для України час - час кризи, час війни, час розколів».

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«Сьогодні ми бачимо, як в Україні деякі люди намагаються розділити суспільство і розділити Церкву, користуючись мирськими засобами. Я хотів би сказати, що Церква об'єднує не тільки людей, але й створює єдність в державі. І я завжди повторюю, що поділ, розкол є дуже страшною проблемою, і дуже серйозним гріхом. Але це є випробуванням, спокусою, яку нам належить перенести», - вважає Єрусалимський Патріарх.

"З ворогами треба боротися зброєю любові. Це означає, що потрібно молитися за них. Тому що молитва і любов не тільки розігріває серце, але дає людині можливість покаятися. Це я скажу з власного досвіду. Саме молитва примиряє людей і створює можливість об'єднання », - підкреслив Феофіл III.