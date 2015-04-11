У Маріуполі перекинувся автомобіль з військовими (фото)

Сьогодні вранці на перетині пр. Леніна та вул. Зелінського перекинувся автомобіль "Мітсубісі" з військовими.

Як повідомили 0629 в секторі профілактики ДАІ Маріуполя, в автомобіля відмовили гальма, внаслідок чого водій не впорався з керуванням і авто перекинулося. Читайте такожУ Маріуполь виїхала друга автоколона 17-го Гуманітарного рейсу Ахметова Постраждав пасажир "Мітсубісі". Його госпіталізували в міську лікарню. На місці працювали співробітники ДАІ.

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