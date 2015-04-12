Православні та греко-католики у всьому світі святкують Великдень (фоторепортаж)

"Христос воскрес!", а у відповідь "Воістину воскрес!" - лунає сьогодні по всьому світу. Православні християни і греко-католики зустрічають головне свято церковного року - Великдень.

Це перехідне свято, його дата кожен рік обчислюється за місячно-сонячним календарем. У цьому році він випав на 12 квітня. Перший Великдень святкували стародавні юдеї за 1500 років до Різдва Христового на знак позбавлення єврейського народу від єгипетського рабства. Саме слово "пасха" по-давньоєврейськи означає "результат", "позбавлення". Новозавітний, християнський Великдень був установлений апостолами незабаром після хресної смерті й Воскресіння Ісуса Христа, і знайшла новий сенс.

За переказами, Великдень знаменує перемогу добра над злом, життя над смертю. День Світлого Христового Воскресіння - як "свято свят і торжество торжеств" отримав ще назву Великий день або скорочено Великий день. 40-денний піст, який передує Великодню, теж називається Великим.

Останній перед Великоднем тиждень називається Страсним. Слово "страсті" церковнослов'янською мовою означає "випробування і страждання". Тому Страсний тиждень присвячений спогадам про останні дні земного життя Ісуса Христа. Велика (Страсна) п'ятниця - найскорботніший день церковного року. В цей день згадується суд над Ісусом Христом, його побиття і наруга, кара і смерть через розп'яття. Весь вечір Великого Четверга і в Страсну П'ятницю в оселях православних християн печуть паски, роблять сирну паску і фарбують яйця. Після ранкової служби у Велику суботу їх освячують.

Читайте такожВеликодні відеопривітання голови УПЦ МП Онуфрія і УПЦ КП ФіларетаПасхальне яйце символізує появу нового життя, а його колір, переважно червоний, нагадує про кров, пролиту на хресті Ісусом. Звичай дарувати на Великдень фарбовані яйця з'явився в першому столітті від Різдва Христового.

У Велику Суботу відбувається одне з головних чудес православної церкви: сходження Благодатного вогню. Це чудо відбувається щороку напередодні православного Великодня в Єрусалимському храмі Воскресіння. Вчора в цьому храмі традиційно зібралися тисячі людей, щоб першими побачити Благодатний вогонь.

Вважається, що в той рік, коли не зійде Благодатний вогонь, світ спіткає катастрофа. В ніч з суботи на неділю в усіх православних храмах світу відправляються урочисті пасхальні богослужіння. Віруючі збираються на нічну службу, щоб перші хвилини Світлого Воскресіння зустріти в церкві, пасхальним привітанням передаючи один одному благу звістку. Святкується Великдень протягом 40 днів - рівно стільки, скільки пробув на землі Ісус після воскресіння. Але головною вважається наступний тиждень.

У так звану Світлу Седмицю або, як її ще називають, Звонильний тиждень, Царські врата вівтарів відкриті у всіх церквах, а у багатьох храмах будь-який бажаючий зможе піднятися на дзвіницю і подзвонити в честь свята Христового Воскресіння.

Нагадаємо, в минулому році Пасха збіглася датою і у католиків, і у православних - святкували її 20 квітня.

За матеріалами: ТСН.иа