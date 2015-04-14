В Мережу виклали архівне відео, на якому Дмитро Кисельов зізнався в любові до України
Головний пропагандист Росії Дмитро Кисельов зізнавався в любові до Україні і говорив, що відчував себе українцем.
У Мережі з'явилося відео, як телеведучий з ірокезом на голові дає інтерв'ю українському телеканалу ICTV, на якому він працював з 2000 по 2003 рік., передає ТСН
"Я відчув себе українцем, я відчув себе своїм, я відчув, що я цілком самостійна частина українського пейзажу. Це накладає певний тягар відповідальності і я вже переживаю за Україну, як її частина", - говорив пропагандист через рік після початку своєї роботи в Україні.
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При цьому Дмитро Кисельов з'являється в кадрі в українській вишиванці.
Телеведучий говорив, що "не чекав від себе такої любові до України, тому що спочатку ставився до своєї роботи як до контракту.