Цього тижня в Україні мокрий сніг та заморозки будуть чергуватися з сонцем і +25

Дощі на цьому тижні будуть змінюватися з сонячною погодою. Про це повідомляє «Оpogode».

15 квітня в Україні очікується некомфортна погода з дощами і навіть місцями мокрим снігом. Похолодання досягне вдень 5-12 градусів тепла. А вночі можливі заморозки 0-4 градуси.

16 квітня знову почнеться потепління, денна температура підвищиться до 14-20, а на півдні до 20-24 градусів, місцями пройдуть невеликі дощі.

17-18 квітня дощі охоплять більшість областей, знову почнеться похолодання. Спочатку на заході і півночі, а в суботу - в більшості областей. Очікується вдень до 7-14 градусів тепла.

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19 квітня вночі знову з'являться заморозки 0-3 градуси, вдень 7-14 тепла. Місцями можливі опади.

У Києві протягом тижня буде переважати волога погода, з періодичними дощами. Найхолодніше буде 15 і 19 квітня, вночі 1-4 тепла, вдень 4-8 градусів тепла. А найтеплішим виявиться 16 квітня, в столиці максимально очікується до 16-18 градусів тепла.