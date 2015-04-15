Львів без води: в місті частково відключили водопостачання через борги водоканалу

У Львові сьогодні зранку більшість споживачів міста залишилися без водопостачання, оскільки «Львівобленерго» відключило «Львіводоканал» за борги.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Львівської міської ради, сьогодні ПАТ «Львівобленерго» розпочало знеструмлення об'єктів водопостачання міста Львова через борги. Без електрики залишилися дві головні насосні станції міста, внаслідок чого повністю припинено водопостачання до споживачів Франківського району, Залізничного району, частину Сихівського (Новий Львів) району, мікрорайону Левандівка. Водопостачання центральної частини Львова проводитися з пониженим тиском.

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«Ситуація надзвичайно складна, оскільки в «Львівобленерго» не повідомили нам, які саме об'єкти вони планують знеструмити. Відтак, ми не мали змоги попередити мешканців заздалегідь про припинення водопостачання. Окрім цього, ми не можемо спрогнозувати скільки часу триватиме знеструмлення. Наразі організовуємо підвезення води водовозками», - повідомили у КП «Львівводоканал».

Як повідомляється на сайті "Львівобленерго", 15 квітня буде припинено електропостачання у зв’язку із заборгованістю за спожиту електроенергію наступним водоканалам: ЛМКП «Львівводоканал»; КП «Дрогобичводоканал»; ТзОВ «Трускавецький водоканал»; КП «Кам'янкаводоканал»; Сколівське КП ВКГ. 14 квітня з тих же причин припинено електропостачання Самбірського ВУВКГ.

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За інформацією обленерго, загальна величина боргу водоканалів Львівщини за спожиту електричну енергію становить 14,558 млн грн, що є рекордною величиною за останні декілька років.

Левова частка боргу належить «Львівводоканалу» — 11,627 млн грн. Друге місце посідає «Дрогобичводоканал», який заборгував 2,409 млн грн.

В інформації також повідомляється, що "попередження про припинення послуг електропостачання у разі непроведення розрахунків за спожиту електричну енергію боржники отримали згідно з чинним законодавством України".