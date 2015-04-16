На Сумщині двоє чоловіків підірвалися на гранаті, привезеній із зони АТО, один із них помер

Як повідомили УНІАН у секторі зв`язків із громадськістю УМВС України в Сумській області, інформація про те, що до Буринської районної лікарні доставлені двоє місцевих жителів із травмами різних ступенів тяжкості, отриманими від спрацювання бойової гранати, надійшла до чергової частини міліції 15 квітня.

Згідно із повідомленням, під час реанімаційних заходів один із постраждалих, 1978 року народження, помер.

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«Увечері чоловіки відпочивали в місцевому барі, вживали спиртне. Після цього зашли до будинку, де зі своїми рідними мешкав померлий. За 15 хвилин в одній із кімнат стався потужний вибух. В будинку, крім приятелів, в цей час знаходились сестра, мати, дідусь і неповнолітня дитина загиблого. Ніхто з них не постраждав. Причиною нещастя стало необережне поводження з гранатою Ф-1. В міліції припускають, що небезпечний боєприпас із зони проведення АТО привіз господар житла, який донедавна ніс там службу по мобілізації», – зазначають в СЗГ.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 264 (недбале зберігання зброї та боєприпасів) та ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю та боєприпасами) Кримінального кодексу України.

«Цей трагічний випадок наочно показав, яку небезпеку несуть вивезені із зони бойових дій боєприпаси. Загинув сам мобілізований чоловік, але поруч знаходились і члени його родини, дитина, котрі також могли постраждати. Працівники міліції в кімнаті загиблого виявили та вилучили ще 63 набої калібру 9 мм», – наголосив начальник УМВС області Анатолій Річкаль.