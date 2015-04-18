Військовий журналіст розповів, чим можуть закінчитися події на Донбасі

Таку думку в інтерв'ю «Апострофу» висловив російський військовий журналіст Аркадій Бабченко.

«Ця війна теж закінчиться. Просто, якщо рік тому здавалося, що це стане питанням двох-трьох місяців, то зараз це, напевно, справа кількох років. Складно спрогнозувати. Втім, те, що війна закінчиться - це однозначно. Я не думаю, що на Донбасі вийде щось на зразок Придністров'я, тому що ніякої державності там поки не було, і передумов для того, щоб там утворилася своя державність, я теж не бачу»,- упевнений він.

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«Думаю, що все закінчиться тим, що коли ситуація в Росії стане такою, що їй буде вже не до Донбасу, то на сході України, за великим рахунком, все закінчиться саме по собі»,- додав журналіст.