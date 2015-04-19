В Україні стартувала кампанія на підтримку захопленого ФСБ Сенцова

Як передає Радіо Свобода, російський кінорежисер Аскольд Куров, співавтор фільму «Зима, йди!» і «Діти-404», разом з продюсерами Максом Туулою, Марією Гаврилової та Ольгою Журженко запустили документальний проект «Звільнити Олега Сенцова», захопленого у Криму рік тому співробітниками російської ФСБ за «підозрою в організації терактів».

Як йдеться у повідомленні російської громадської організації «Відкрита Росія», Куров знімає документальний фільм-розслідування про справу режисера-«терориста», намагаючись відтворити події травня 2014 року, коли Сенцова схопили у Криму.

Проект «Звільнити Олега Сенцова», крім самого документального фільму, включає у себе відеоінтерв’ю з відомими кінематографістами з усього світу на підтримку арештованого українського режисера.

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За інформацією організації, уже записали кілька інтерв’ю з європейськими кінорежисерами – Кшиштофом Зануссі, Агнешкою Холланд, російськими – Павлом Бардіним, Мариною Розбежкіною, Борисом Хлебниковим. У планах організаторів інтерв’ю з братами Михалковими та Павлом Лунгіним.

Інтерв’ю виходять не тільки в інтернеті, але і демонструються на міжнародних кінофестивалях – DocuDays UA у Києві, OpenDocs у Лондоні і на відкритті фестивалю goEast у Вісбадені. Автори проекту сподіваються, що ці ролики, як і закінчений фільм, допоможуть Сенцової вийти на волю.

Сенцов був затриманий у Криму співробітниками Федеральної служби безпеки Росії у травні 2014 року, після окупації півострова. З того часу він перебуває під вартою в Росії. Його звинувачують у підготовці терактів у Сімферополі, Ялті та Севастополі з метою дестабілізації політичної ситуації на півострові. Адвокат Сенцова заявляв, що у кримському СІЗО його катували. Режисер провини не визнає. Крім нього, у цій справі заарештовано ще троє людей. Усіх їх російське слідство називає «членами диверсійно-терористичної групи «Правого сектору».

Звільнити Сенцова закликають багато його колег і правозахисники, які вважають його політичним в’язням. На їхню думку, звинувачення проти нього сфабриковані, а режисер був затриманий за свою громадянську позицію. Сенцов – активний учасник Євромайдану.