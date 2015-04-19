В окупованому Криму хочуть заборонити боксеру Усику в'їзд на півострів
Голова кримського відділення партії "Справедлива Росія" Олександр Юр'єв пропонує заборонити в'їзд до Криму українському боксеру Олександру Усику, який напередодні здобув перемогу над росіянином Андрієм Князєвим.
Про це повідомляє Центр журналістських розслідувань.
"Після вчорашньої перемоги Усик повертається до Сімферополя. Цей баламут всюди заявляє, що Крим український, і він допоможе його Україні повернути... Може, пора заборонити йому в'їзд до РФ?", - заявив Юр'єв.
"Є закон, хороший він чи поганий, його треба виконувати. Якщо Усик вже громадянин РФ, нехай відповість за законом. Якщо ні, то нехай сидить у Києві. Але якщо на нашій території порушує закон, то знову ж відповість за законом", - сказав він.
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Як повідомлялося, після анексії Росією українського Криму боксер Усик заявив, що він не збирається переїжджати зі свого рідного Сімферополя і не буде змінювати паспорт.
"Я не боюся їхати в Сімферополь і переїжджати в інше місто не збираюся. Тут мій дім, тут народилися діти. І паспорт я змінювати не збираюся. Я - українець, а Крим - це Україна", - заявляв спортсмен.