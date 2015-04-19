В окупованому Криму хочуть заборонити боксеру Усику в'їзд на півострів

Про це повідомляє Центр журналістських розслідувань.

"Після вчорашньої перемоги Усик повертається до Сімферополя. Цей баламут всюди заявляє, що Крим український, і він допоможе його Україні повернути... Може, пора заборонити йому в'їзд до РФ?", - заявив Юр'єв.

"Є закон, хороший він чи поганий, його треба виконувати. Якщо Усик вже громадянин РФ, нехай відповість за законом. Якщо ні, то нехай сидить у Києві. Але якщо на нашій території порушує закон, то знову ж відповість за законом", - сказав він.

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Як повідомлялося, після анексії Росією українського Криму боксер Усик заявив, що він не збирається переїжджати зі свого рідного Сімферополя і не буде змінювати паспорт.

"Я не боюся їхати в Сімферополь і переїжджати в інше місто не збираюся. Тут мій дім, тут народилися діти. І паспорт я змінювати не збираюся. Я - українець, а Крим - це Україна", - заявляв спортсмен.