На Львівщині міліціонера прив'язали до воза і 13 кілометрів тягли дорогою

Як повідомили УНІАН у відділі зв’язків з громадськістю ГУ МВС України у Львівській області, 18 квітня о 22.30 до Радехівського райвідділу міліції надійшло повідомлення від 25-річного місцевого мешканця. Чоловік повідомив, що бачив, як повз нього проїхала підвода, запряжена двома кіньми, а з-під підводи звисало людське тіло.

На вказаному місці події працівники слідчо-оперативної групи виявили куртку зі слідами крові. В кишені куртки знаходилося посвідчення капітана міліції, працівника Радехівського райвідділу міліції.

На дорозі правоохоронці виявили фрагменти людського тіла. За попередніми висновками експертів, подібні сліди могли залишитися в результаті волочіння тіла людини по твердому покриттю дороги. «Загиблого колегу працівники міліції виявили у меліоративному рові на кордоні із сусіднім районом», - йдеться в повідомленні.

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З’ясовуючи обставини загибелі міліціонера, працівники Радехівського райвідділу встановили місце події, а також осіб, підозрюваних у скоєнні цього злочину: 53-річного мешканця Радехівського району та 26-річного мешканця Сокальського району Львівщини. Крім того, працівники міліції з’ясували, що тіло загиблого волочили 13 кілометрів, повідомили у ВЗГ.

На даний час підозрюваних затримано. Відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Тривають слідчі дії, у ході яких будуть з’ясовані обставини загибелі правоохоронця. Розслідування злочину перебуває на контролі керівництва міліції Львівщини.