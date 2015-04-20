З будинку кримського правозахисника люди в камуфляжі вивезли техніку та книги
При обшуку в будинку представника Контактної групи з прав людини, правозахисника Емір-Усеін Куку в Ялті, якого затримали вранці 20 квітня, правоохоронці вилучили два ноутбуки, телефон та книги.
Про це повідомляють Крим.Реалії з посиланням на представника Контактної групи з прав людини Абдурешита Джеппарова.
«Вдома обшуку в принципі не було. Вилучили ноутбук Емір-Усеіна і його дружини, його телефон, сім книг не зі списку забороненої літератури, і забрали», - розповів Джеппаров.
Куди саме відвезли Куку його колезі невідомо. Імовірно, в управління однієї з силових структур в Ялті.
Як повідомив інший представник Контактної групи Маммет Мамбетов, Емір-Усеїн Куку зачитали постанову, згідно з якою він підозрюється у вчиненні злочину передбаченого ст. 282 КК РФ «Збудження ненависті або ворожнечі, а також приниження людської гідності».
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За даними Джеппарова, Куку був затриманий вранці на зупинці, імовірно, представниками російського управління ФСБ в Криму, хоча люди в камуфляжній формі були без розпізнавальних знаків, зазначив він.
Правозахисник збирався відправитися на роботу в Гаспринську селищну раду. Після затримання представника Контактної групи з прав людини відвезли на білій «Газелі» з номерами 50-го регіону (Московська область) Російської Федерації для подальшого проведення слідчих заходів у нього вдома. Офіційних коментарів правоохоронців Криму з цього приводу немає.