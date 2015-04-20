Мовники з усього світу обговорили, як працювати з російськомовною аудиторією

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Про це повідомляє прес-служба Державного комітету телебачення та радіомовлення.

Консультаційна зустріч мовників відбулася за підтримки Європейського фонду за демократію (The European Endowment for Democracy).

У дискусії взяли участь працівники телерадіокомпаній з Грузії, Латвії, Німеччини, США, Польщі та інших країн. Україну на заході представляла державна телерадіокомпанія «Всесвітня служба Українське телебачення і радіомовлення «УТР».

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У Держкомтелерадіо повідомили, що міжнародну медійну спільноту об'єднала потреба пошуку ефективних шляхів розповсюдження правдивої інформації та протидії російській пропаганді.

«Представники медіа поділилися досвідом підготовки радіо та телепередач для російськомовної аудиторії, яка перебуває під впливом своїх пропагандистських ЗМІ, обговорили спільні ініціативи та подальшу співпрацю. Адже багатосторонній обмін інформацією та правдиве висвітлення подій - це основні інструменти у протистоянні існуючій пропаганді», - розповіла завідувач редакції інформаційно-аналітичних передач каналу УТР Юлія Нечипоренко після повернення з Брюсселя.