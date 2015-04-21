Кримськотатарський режисер розпочав зйомки фільму про "кіборгів"

Про це повідомляє в понеділок 20 квітня сайт Zik.

«Це буде фільм про нову країну, про архітекторів нової країни», - зазначив Сеїтаблаєв.

За його словами, до створення сценарію фільму долучилися бійці АТО і захисники Донецького аеропорту.

«Для мене велика честь, що серед консультантів з написання сценарію у нас є реальні бійці. Їх спогади та поради багато для нас значать. Цей проект для мене дуже важливий», - зазначив режисер.

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Фільм "Хайтарма" був одним з претендентів на премію «Оскар» від України, а в травні 2014 року кінострічка Сеїтаблаєва отримала російську премію «Ніка».

Як повідомлялося, фільм «Хайтарма» отримав дві премії на італійському міжнародному кінофестивалі «Кімерія» в Італії.