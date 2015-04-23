До будівлі Верховної Ради рухається колона у декілька тисяч мітингувальників
11:48, 23 квітня 2015Суспільство
3 0
У Києві по вулиці Грушевського до Верховної Ради рухається колона мітингувальників.
REUTERS
Як передає кореспондент УНІАН, за попередніми оцінками, учасників акції налічується кілька тисяч.
Вони йдуть з прапорами, на яких написано: "Мир і справедливість".
Читайте такожНа мітингу шахтарів під Міненергетики в Києві сталася сутичка
Разом з тим, з'ясувати мету акції кореспонденту УНІАН не вдалося, оскільки самі мітингувальники дають різні відповіді про мету своєї акції. Одні сказали, що протестують проти тарифів, інші, що у них "репетиція 9 Травня", треті заявили, що вони випадково приєдналися до акції.
Нагадаємо, що біля Верховної Ради з ранку вже проходить дві акції: шахтарська та акція, пов'язана з земельними питаннями.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter