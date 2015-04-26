МЗС: У Непалі перебувають 115 українців: понад 50 з них не виходять на зв'язок

Про це в ефірі телеканалу "112 Україна" заявив спікер Міністерства закордонних справ України Євген Перебийніс, повідомляє zn.ua.

"У Непалі перебувають 115 українців, які можуть бути там. З більшістю з них ми зв'язалися, з понад 50 зв'язку поки що немає - ні у рідних, ні біля посольства", - сказав Перебийніс.

В Непал з Індії виїхав український консул, який буде організовувати евакуацію громадян України.

Як зазначили в МЗС України, дипломати вживають оперативних заходів щодо надання необхідного сприяння нашим громадянам, які можуть перебувати у постраждалих районах.

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З метою отримання екстреної допомоги або для забезпечення невідкладного реагування на будь-яку наявну інформацію щодо можливого перебування наших співвітчизників на території Непалу та сусідніх країн, що постраждали в результаті землетрусу, громадянам України слід звертатись на цілодобову "гарячу лінію" МЗС України: +38 (044) 238 16 57, до Посольства України в Індії за номером телефону: +918826297218, emb_in@mfa.gov.ua або до Почесного консульства України в Непалі +977-1-441-6544, +977-1-441-6767 (адреса - House No. 122, Bhagwan Marg, NarayanChour, Naxal, Kathmandu, Nepal).

Громадяни України, які перебувають на території Непалу, можуть зв’язатися з представниками Почесного консульства України в Непалі за телефонами: +977 9851055720; +977 9851052797; +1 6477254932.

Резиденція Почесного консула України в Непалі Кірана Вайдьї: 02, Chapali Bhadrakali, Deuba Marg (Opposite Park Village Hotel), Budhanikantha, Nepal.

Громадяни, які вже повідомили про своє місце перебування, якщо у них є, де ночувати, і вони знаходяться у безпеці, їм рекомендуємо залишатися у цьому місці і чекати зв'язку з нашим консулом в Індії, який спеціально прибув до Непалу, або з почесним консулом у Непалі.

Якщо українцям немає, де ночувати, їм пропонуємо збиратися у почесному консульстві в Непалі за адресою House No.122, Bhagwan Marg, NarayanChour, Naxal, Kathmandu, Nepal (телефон +977-1-441-6544, +977-1-441-6767). Консул у Непалі забезпечить проживання та харчування громадян Украни.

Президент Петро Порошенко доручив відправити до Непалу літак, щоб забрати постраждалих українців додому.