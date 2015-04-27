У Києві міліціонер на Infiniti в'їхав в колону автомобілів

02:28, 27 квітня 2015
Суспільство
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У Києві на вулиці Боженка в ніч з 26 на 27 квітня сталася ДТП за участю п'яти автомобілів.

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 Про це повідомляється на сторінці dtp.kiev.ua у Facebook

"Infiniti" в'їхав в колону автомобілів і розбив Kia, Daewoo, Fiat і Volkswagen.

Водій "Infiniti" мав при собі "корочку" МВС і пістолет в кобурі.

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Внаслідок аварії постраждали дві жінки.

На місці ДТП працює оперативна група.

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