У Києві міліціонер на Infiniti в'їхав в колону автомобілів
02:28, 27 квітня 2015Суспільство
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У Києві на вулиці Боженка в ніч з 26 на 27 квітня сталася ДТП за участю п'яти автомобілів.
Водій "Infiniti" мав при собі "корочку" МВС і пістолет в кобурі | Facebook
Про це повідомляється на сторінці dtp.kiev.ua у Facebook
"Infiniti" в'їхав в колону автомобілів і розбив Kia, Daewoo, Fiat і Volkswagen.
Водій "Infiniti" мав при собі "корочку" МВС і пістолет в кобурі.
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Внаслідок аварії постраждали дві жінки.
На місці ДТП працює оперативна група.
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