У Києві міліціонер на Infiniti в'їхав в колону автомобілів

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"Infiniti" в'їхав в колону автомобілів і розбив Kia, Daewoo, Fiat і Volkswagen.

Водій "Infiniti" мав при собі "корочку" МВС і пістолет в кобурі.

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Внаслідок аварії постраждали дві жінки.

На місці ДТП працює оперативна група.