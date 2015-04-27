Під Києвом відкрили перший в Україні Центр психо-фізичної реабілітації для постраждалих в АТО

17:34, 27 квітня 2015
Суспільство
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У реалізації проекту використали досвід провідних північно-американських та європейських реабілітаційних центрів для ветеранів збройних конфліктів.

mil.gov.ua

Сьогодні, 27 квітня, у Військово-медичному клінічному центрі професійної патології військовослужбовців Збройних сил України, що в Ірпені на Київщині, відбулося офіційне відкриття першого в Україні Центру психо-фізичної реабілітації для постраждалих в АТО.

Про це УНІАН повідомили в Управлінні преси та інформації Міністерства оборони України.

У центрі створено кабінети психо-фізичного впливу та психотерапії з використанням технології аудіовізуальної стимуляції, кабінет ерготерапії, де поранені бійці під керівництвом інструктора відновлюють звичні побутові функції, та кабінет інтерактивної мультимедійної системи реабілітації IREX, аналогів якій немає в усій Східній Європі, йдеться в повідомленні.

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В основі проекту досвід провідних північно-американських та європейських реабілітаційних центрів для ветеранів збройних конфліктів, додали в Міноборони.

Створення Центру стало можливим за підтримки благодійного проекту “Ангели-охоронителі України”, започаткованого Лігою українок Канади, яку очолює Леся Шимко, Медичної служби Штабу Національного спротиву та окремих волонтерів, що відгукнулися на прохання про технічну допомогу.

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