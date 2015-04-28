Причиною пожежі в Чорнобильській зоні може бути підпал - ДержНС
21:06, 28 квітня 2015Суспільство
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Причиною пожежі в "Чорнобильської пущі" може бути підпал.
У ДержНС заявляють про підпал / popsci.com
Про це під час екстреного брифінгу, який транслював телеканал "112 Україна", заявив заступник голови ДержНС України Микола Чечоткін.
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"Характер пожежі сам про себе говорить, що з урахуванням того, що існують в даний час окремі осередки і виникають нові осередки пожежі, характер цієї пожежі говорить про те, що ймовірною попередньою причиною виникнення пожежі може бути підпал або необережне поводження з вогнем", - сказав Чечоткин.
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