Причиною пожежі в Чорнобильській зоні може бути підпал - ДержНС

Про це під час екстреного брифінгу, який транслював телеканал "112 Україна", заявив заступник голови ДержНС України Микола Чечоткін.

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"Характер пожежі сам про себе говорить, що з урахуванням того, що існують в даний час окремі осередки і виникають нові осередки пожежі, характер цієї пожежі говорить про те, що ймовірною попередньою причиною виникнення пожежі може бути підпал або необережне поводження з вогнем", - сказав Чечоткин.