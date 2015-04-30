1+1 медіа заявляє про зовнішнє втручання у сигнал каналів групи

18:27, 30 квітня 2015
Суспільство
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1+1 медіа занепокоєні фактом зовнішнього втручання у супутниковий сигнал каналів групи.

29 квітня, телеканали групи 1+1 медіа стали жертвою зовнішнього втручання у супутникове мовлення

Вчора, 29 квітня, телеканали групи 1+1 медіа, зокрема 1+1, Уніан ТВ та ПлюсПлюс, стали жертвою зовнішнього втручання у супутникове мовлення, повідомляє прес-служба групи.

Під час вечірнього ефіру ( з 20.30 до 21.00)  було зафіксоване глушіння ТВ-сигналу, який розповсюджується  через супутник Amos-2.

Таке втручання вплинуло на всі типи прийому ТВ-сигналу, адже переважна більшість кабельних операторів, а також всі ефірні станції отримують сигнал зі супутника.

Для телеглядачів це відобразилось у тимчасовій відсутності сигналу, розсипанні зображення при появі сигналу та проблемах зі звуком. Труднощі з прийомом були помітні на території всієї України.

Відповідно до даних технічного моніторингу причиною проблем з сигналом стало зовнішнє втручання.

Окремо зауважимо, що сьогодні відбулось нетипове затримання даних від дослідницької компанії Nielsen.

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