1+1 медіа заявляє про зовнішнє втручання у сигнал каналів групи

Вчора, 29 квітня, телеканали групи 1+1 медіа, зокрема 1+1, Уніан ТВ та ПлюсПлюс, стали жертвою зовнішнього втручання у супутникове мовлення, повідомляє прес-служба групи.

Під час вечірнього ефіру ( з 20.30 до 21.00) було зафіксоване глушіння ТВ-сигналу, який розповсюджується через супутник Amos-2.

Таке втручання вплинуло на всі типи прийому ТВ-сигналу, адже переважна більшість кабельних операторів, а також всі ефірні станції отримують сигнал зі супутника.

Для телеглядачів це відобразилось у тимчасовій відсутності сигналу, розсипанні зображення при появі сигналу та проблемах зі звуком. Труднощі з прийомом були помітні на території всієї України.

Відповідно до даних технічного моніторингу причиною проблем з сигналом стало зовнішнє втручання.

Окремо зауважимо, що сьогодні відбулось нетипове затримання даних від дослідницької компанії Nielsen.