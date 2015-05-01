Поблизу блокованої десантниками бази "Правого сектора" пролунав постріл - ЗМІ

За словами речниці Добровольчого українського корпусу Алли Мегель, поцілили в машину з журналістами і бійцями на блокпості біля Новоселівки, передає ТСН.

За її словами, вистрелив молодий боєць 95-ї бригади, який служить півтора місяця. В нього, вважає Мегель, не витримали нерви.

Авто журналістів одразу взяли під охорону службовці батальйону "Кривбас". На місце події приїхали керівники підрозділів. Почалося з'ясування стосунків і примирення. Сторони вже називають це прикрою випадковістю. Внаслідок інциденту ніхто не постраждав.

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У свою чергу, у Міністерстві оборони заперечують, що військовий стріляв по машині з журналістами. Прес-служба відомства повідомляє, що легковий автомобіль, що виїхав із лісосмуги поблизу Новоселівки, не зреагував на вимогу військовослужбовців зупинитися, та продовжував рухатися на великій швидкості у напрямку блокпоста.

"Військовослужбовці освітили місцевість сигнальними ракетами, аби змусити водія зупинитися. Однак той, не знижуючи швидкості, скерував машину у напрямку сусіднього блокпосту. Чатовий, спостерігаючи за небезпечними діями водія, здійснив попереджувальний постріл в повітря, після чого водій зупинився", - йдеться у повідомленні.

У Міноборони зазначають, що бійці ВДВ діяли згідно з інструкцією. Після інциденту військовослужбовці ЗС України викликали працівників міліції. Наразі там працює слідчо-оперативна група.