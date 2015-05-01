В Одесу через Першотравень стягують сили "Альфи" і військову техніку (фото)

Про це повідомляє «Думська». Зокрема, видання повідомляє про пересування військової техніки озброєних військовослужбовців Національної гвардії України, яких українці бачили в різних районах Одеси і її передмістях.

Прес-центр УСБУ поінформував про те, що, за наявними у спецслужби даними, «окремі радикально налаштовані громадяни і групи, маючи власні погляди на історичні події, ідеологічні та політичні уподобання, виношують плани дестабілізувати ситуацію в місті під час масових заходів з вшанування пам'яті жертв торішньої трагедії і Другої світової війни».

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Для своєчасного виявлення, попередження та запобігання можливих терористичних проявів і будь-яких провокацій співробітники всіх силових структур — МВС, СБУ, НГУ — працюють в посиленому режимі.

«До Одеси прибули досвідчені фахівці центрального управління СБ України, в тому числі і ті, які беруть участь в антитерористичній операції на сході країни. Очолює їх керівник Антитерористичного центру при СБУ. З метою підвищення ефективності та мобільності проведення контртерористичних заходів із зони АТО в місто прибула бойова техніка спецпідрозділів Служби», — наголошується в повідомленні СБУ.

За даними видання, зараз в Одесі знаходиться більше половини співробітників Центру спеціальних операцій боротьби з тероризмом, захисту учасників кримінального судочинства та працівників правоохоронних органів СБУ (група «Альфа»).