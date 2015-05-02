В Одесі стартували мітинги в пам'ять загиблих в Будинку профспілок
У суботу, 2 травня, в Одесі в день торішньої трагедії в Будинку профспілок сотні жителів міста прийшли вшанувати пам'ять загиблих.
В Одесі проходять одразу дві акції. На Куликовому полі в даний момент зібралися близько тисячі проросійськи налаштованих одеситів. У теж час, на Соборній площі знаходяться близько 300 прихильників єдиної України.
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На обох мітингах чергують сотні правоохоронців. У міліції повідомили, що заходи проходять мирно, ніяких зіткнень поки зафіксовано не було.
Одесити почали приходити на Куликове поле і на Соборну площу ще до початку офіційних заходів. Жителям міста довелося показувати свої сумки, пред'являти документи і проходити через металодетектори – заходи безпеки цього року в Одесі на вищому рівні.