З'явилося відео злітно-посадкової смуги Донецького аеропорту

На короткому відео на фоні зелених полів видніється довга злітно-посадкова смуга, пише ТСН.

Зауважимо, що напередодні початку підготовчих робіт до Євро-2012 в Донецьку 2007 року розпочато будівництво нової злітної смуги. Вартість проекту реконструкції тоді склала злітної смуги — 972 млн грн., загальна площа проведення робіт — 653 тис. м². Її характеристики після реконструкції стали такими: площа злітної смуги — 259 тис. м²., довжина — 4 км, товщина — 1 м.

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Нагадаємо, що бої за Донецький аеропорт, що почалися 26 травня 2014 року — це збройне протистояння між українськими силовиками та терористичними збройними угрупуваннями самопроголошеної Донецької народної республіки за встановлення контролю над летовищем Донецького міжнародного аеропорту, що має стратегічне значення.

Після зруйнування старого і нового терміналів аеропорту (оборона яких тривала 242 дні) українська армія та добровольці утримують оборону інших будівель аеропорту, а також контролюють навколишні села.