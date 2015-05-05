Донецький національний університет хоче евакуювати демонтований барельєф Стусу у Вінницю

Керівництво вишу та університетська спільнота зроблять усе можливе, щоб евакуювати барельєф у Вінницю, сказано в розміщеній на сайті ДонНУ заяві прес-центру університету.

«На нашу думку, це - акт вандалізму, який свідчить про низький рівень культури, антиукраїнську позицію і неповажне ставлення до випускників вишу керівництва псевдоуниверситету і тих, хто долучився до цієї акції. Ставлення до особистості Василя Стуса може бути різним, але безперечним є той факт, що його доля тісно пов'язана з Донецьким національним університетом та філологічним факультетом. Знищення історії ДонНУ вказує на неможливість асоціації співтовариства, яке перебуває у стінах університету за донецькою адресою, зі славним ім'ям Донецького національного університету», - заявляють в університеті і висловлюють надію, що конструкція ціла і перебуває в безпеці.

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